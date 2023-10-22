Названо количество убитых сотрудников ООН в Газе

Двадцать девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были убиты в секторе Газа. Об этом сообщает официальный сайт организации, который приводит количество жертв с начала конфликта на Ближнем Востоке.

«Среди убитых 29 сотрудников БАПОР, еще 17 получили ранения», – сказано в сообщении.

Отмечается, что половина погибших работала учителями в школах БАПОР.

Днем 21 октября в результате удара по зданию, примыкающему к школе БАПОР в Хан-Юнисе, где укрывались гражданские, не менее 20 человек получили ранения. Сама школа понесла серьезный сопутствующий ущерб.

Всего с начала конфликта в результате израильских ударов по Газе пострадали 38 объектов БАПОР. Около 180 гражданских, укрывавшихся в школах агентства, получили ранения, 12 были убиты.