На Украине сообщили о задержании депутат за нелегальный вывоз уклонистов на авто

Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, планировавшего нелегально вывезти за границу на машине двух призывников, которые хотели избежать призыва в армию. Об этом сообщило украинское издание "Вести". "Депутат Днестровского райсовета перевозил двух мужчин в автомобиле "Мерседес". В сговоре с неустановленными лицами, мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации", - уточнили в СМИ. Установлено, что подозреваемый уже задержан, заведено уголовное производство по статье "организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Также следователи готовят ходатайство об избрании задержанному меры пресечения. За незаконную переправку граждан с территории Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги. В настоящий момент имя и фамилия политика, причастного к данной истории с переправкой призывников через государственную границу, не называются. До этого экс-премьер Николай Азаров допускал, что мобилизация на Украине ужесточится, дефицит солдат растет.