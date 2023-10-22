Российские войска нанесли удар по аэродрому на западе Украины

Российские войска нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в Минобороны России.

В результате удара по аэродрому, находящемуся на западе страны, были уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины.

Также отмечается, что в районе Кривого Рога были уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады Вооруженных сил Украины.

Всего, по утверждению Минобороны, за сутки авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в 147 районах.

Ранее Минобороны РФ раскрыло, что российские военные за сутки сбили четыре самолета ВСУ. Уточнялось, что речь идет о трех истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25.