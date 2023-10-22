В Киеве заявили о скором начале обучения летчиков ВСУ на боевых F-16

«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажёрах, авиатренажёрах, полноценно воспроизводящих кабину самолёта, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором», — приводит РИА Новости слова Игната в эфире национального телемарафона.