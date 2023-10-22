ЦАХАЛ открыл огонь по территории Ливана в ответ на попытку запуска ракеты

Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты ЦАХАЛ обнаружили террористическую ячейку, пытавшуюся запустить противотанковые ракеты по району Зарита. Как говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале, самолет ЦАХАЛ нанес удар по ячейке, прежде чем она смогла осуществить атаку.

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«Самолет ЦАХАЛа нанес удар по ячейке прежде, чем она успела совершить нападение. В ответ на попытку запуска ракеты ЦАХАЛ открыл огонь по территории Ливана», — отметили в израильской армии.

Также силы ПВО ЦАХАЛ перехватили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Израилю со стороны Ливана. Кроме того, три противотанковые ракеты были выпущены по району Ципорена. Израильские солдаты ответили огнем в направлении источника стрельбы.