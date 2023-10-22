Минобороны ФРГ заявило о нехватке 5 млрд евро на помощь Украине

Министерство обороны Германии недосчиталось в проекте бюджета на 2024 год 5 миллиардов евро на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Bild.

Издание отмечает, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заложил 4 миллиарда евро на помощь украинской армии. 3,1 миллиарда пойдут на уже одобренные проекты. В военном ведомстве заявили, что потребности ВСУ гораздо выше. Для помощи Украине нужно на 5 миллиардов евро больше, говорится в конфиденциальном документе министерства обороны ФРГ.