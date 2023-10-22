Глава херсонской администрации сообщил о взрывах

Глава местной городской администрации Роман Мрочко заявил, что в Херсоне прозвучали взрывы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются взрывы», — говорится в сообщении Мрочко.

Ночью в Херсоне также произошли взрывы.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в украинском городе Днепр зафиксированы взрывы.

Официальных комментариев от властей и иных подробностей не поступало.

21 октября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Глава областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук написал в своем Telegram-канале, что в регионе был поврежден объект инфраструктуры.