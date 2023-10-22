Глава херсонской администрации сообщил о взрывах

Глава администрации Херсона заявил о взрывах в городе
Глава местной городской администрации Роман Мрочко заявил, что в Херсоне прозвучали взрывы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В Херсоне раздаются взрывы», — говорится в сообщении Мрочко.
Ночью в Херсоне также произошли взрывы.
До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в украинском городе Днепр зафиксированы взрывы.
Официальных комментариев от властей и иных подробностей не поступало.
21 октября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Глава областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук написал в своем Telegram-канале, что в регионе был поврежден объект инфраструктуры.
В трех областях Украины — Днепропетровской, Николаевской и Харьковской — была объявлена воздушная тревога.