ЦАХАЛ: «Хезболла» втягивает в войну Ливан

Эскалация нападений со стороны «Хезболлы» втягивает Ливан в войну с Израилем. Об этом заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, пишет Times of Israel.

Он отметил, что действия «Хезболлы», поддерживаемой Ираном, вызывает опасения по поводу более широкого конфликта.

«Хезболла»… втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не приобретет, но может многое потерять», – сказал Конрикус.

По его словам, в «Хезболле» нагнетают ситуацию и ведут «очень опасную игру». Каждый день в ЦАХАЛ видят «все больше и больше нападений».

Конрикус считает, что ливанские власти должны задать себе вопрос: готовы ли они ради ХАМАС «поставить под угрозу то, что осталось от процветания и суверенитета Ливана».