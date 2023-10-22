От властей Израиля потребовали освободить заложников

Семьи пленных, которые находятся в плену у ХАМАС, провели акцию в центре Тель-Авива. Они потребовали от властей Израиля освободить близких, передаёт РИА Новости.

Акция прошла накануне вечером, участвовали десятки семей. Люди держали плакаты похищенных родственников. На площади перед художественным музеем поставили накрытый на 200 персон стол. Он символизировал, что пленных ждут домой к шаббату. Семьи спели гимн Израиля, в домах зажгли свет и свечи.

Большинство близких считает, что правительство Израиля сначала должно разобраться с проблемой заложников, и только затем осуществлять военное вторжение в сектор Газа.

Одна из эмигранток, уехавшая в 90-х годах из России, рассказала, что её 19-летнюю сестру Карину похитили с военной базы ЦАХАЛ на границе с сектором Газа. Семья девушки увидела пленницу на арабских роликах в соцсетях.

Родственница опасается, что шансов на освобождение граждан Израиля значительно меньше, чем на освобождение иностранцев.