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От властей Израиля потребовали освободить заложников

Семьи пленных, которые находятся в плену у ХАМАС, провели акцию в центре Тель-Авива. Они потребовали от властей Израиля освободить близких, передаёт РИА Новости.

От властей Израиля потребовали освободить заложников
© globallookpress.com

Акция прошла накануне вечером, участвовали десятки семей. Люди держали плакаты похищенных родственников. На площади перед художественным музеем поставили накрытый на 200 персон стол. Он символизировал, что пленных ждут домой к шаббату. Семьи спели гимн Израиля, в домах зажгли свет и свечи.

Большинство близких считает, что правительство Израиля сначала должно разобраться с проблемой заложников, и только затем осуществлять военное вторжение в сектор Газа.

Одна из эмигранток, уехавшая в 90-х годах из России, рассказала, что её 19-летнюю сестру Карину похитили с военной базы ЦАХАЛ на границе с сектором Газа. Семья девушки увидела пленницу на арабских роликах в соцсетях.

Родственница опасается, что шансов на освобождение граждан Израиля значительно меньше, чем на освобождение иностранцев.

По её словам, люди без второго гражданства не чувствуют, что Тель-Авив делает что-то для заложников «по сравнению с другими странами, такими как США и Германия».

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