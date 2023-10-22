Власти Саудовской Аравии, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, задумались о том, чтобы усилить свои ВВС. Они приняли решение приобрести 54 истребителя Rafale у французского производителя Dassault Aviation. Об этом пишет La Tribune со ссылкой на источники.

Источник отметил, что Эр-Рияд уже направил компании-производителю запрос. Ответ должен поступить до 10 ноября.

По данным газеты, ранее саудиты покупали самолеты F-15 и Eurofighter. В 2018 году они планировали приобрести 48 истребителей, вели переговоры. Сделка сорвалась после инцидента с убийством журналиста Джамаля Хакаджи — Германия прекратила выдачу разрешений на продажу вооружений Эр-Рияду.

Напомним, что Rafale был разработан в середине 1980-х годов. Совершил первый полет в июле 1986 года. В настоящее время состоит на вооружении у Египта, Катара, ОАЭ и ряда других стран.