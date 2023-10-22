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Сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

Американская ракета от реактивной системы залпового огня HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву
© РИА Новости

"Сбитая над Буденновским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву", - сказал советник.

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Он уточнил, что боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой.

В субботу украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Под огонь попали два района города - Калининский и Буденновский, ранение получили трое мирных жителей.