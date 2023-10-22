СМИ: "Хезболлах" может втянуть Ливан в конфликт с Израилем

По словам Конрикуса, участившиеся трансграничные нападения на Израиль со стороны "террористической группировки "Хезболлах", поддерживаемой Ираном, вызывают опасения по поводу расширения конфликта".

"Хезболлах" <...> втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не приобретет, но может многое потерять", - сказал Конрикус, обвинив движение в умышленном "нагнетании ситуации".

Ранее в ЦАХАЛ отмечали, что столкновения вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" с Армией обороны Израиля "значительно обострились" в последние несколько дней.

Сообщалось, что 19 октября движение запустило "многочисленные противотанковые ракеты в сторону Израиля" с территории Ливана, "целясь как в военные, так и гражданские объекты", а его бойцы предприняли попытки проникнуть на территорию еврейского государства, однако были остановлены израильскими военными.