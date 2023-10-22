Проведено частное расследование, которое подтвердило продажу Киевом западных вооружений, поставляемых на Украину. Об этом РИА Новости рассказал советник главы ДНР Ян Гагин, отметив, что расследование было проведено участниками специальной группы оперативного реагирования, созданной при председателе правительства Донецкой Народной Республики.

"Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, там были фотографии и видео с образцами вооружений, которые уже были на фронте - их снимали в боевых порядках и окопах. Также были замечены образцы, запечатанные в пленку, которые не видели фронта и только-только приехали на Украину из стран-поставщиков.

На "черных" площадках был представлен широкий выбор - от стрелкового оружия до ракет. И все это мог купить кто угодно, у кого есть деньги, подчеркнул советник главы ДНР.