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Израиль создал центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС

Служба общей безопасности Израиля ШАБАК и служба разведки «Моссад» создали центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС.

Израиль создал центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС
© globallookpress.com

Об этом пишет The Times of Israel.

По данным газеты, задачей нового командного центра будет выявление и уничтожение боевиков ХАМАС, участвовавших во внезапном нападении на Израиль 7 октября.

Также Армия Израиля заявила, что будет увеличивать количество атак в секторе Газа.

Также израильские военные нанесли превентивный удар по подземному туннелю под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан.