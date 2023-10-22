Израиль создал центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС
Служба общей безопасности Израиля ШАБАК и служба разведки «Моссад» создали центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС.
Об этом пишет The Times of Israel.
По данным газеты, задачей нового командного центра будет выявление и уничтожение боевиков ХАМАС, участвовавших во внезапном нападении на Израиль 7 октября.
Также Армия Израиля заявила, что будет увеличивать количество атак в секторе Газа.
Также израильские военные нанесли превентивный удар по подземному туннелю под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан.