Российские десантники отбили атаку ВСУ около Артемовска

"На Артемовском направлении после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп ВСУ. Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена", - сказано в сообщении.