Мобилизация: последние новости на сегодня 22 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 октября 2023, в материале «Рамблера».

МО РФ организовало выплату пенсий военным пенсионерам в новых регионах

Министерство обороны РФ будет выплачивать военным пенсионерам в новых регионах РФ военную пенсию. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Уточняется, что в рамках этого закона пенсии также будут получать те граждане РФ, которые переехали сюда с других регионов. Также в Министерстве отметили, что работают над созданием автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения лиц, проходивших военную службу.

Военнослужащие ЗВО приняли участие в панихиде, посвященной полководцу Суворову

Панихида в память о полководце, основоположнике русской военной теории, князе Александре Суворове, прошла в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Красная звезда» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Служба состоялась в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Александро-Невской лавре. В ходе панихиды наместник лавры прочел молитву упокоении князя, а следом — прочел проповедь педагогам и воспитанникам учебных учреждений.

Будущим абитуриентам показали быт и учебную базу Военной академии РВСН

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошел день открытых дверей. Абитуриенты и их родителей встретились с преподавателями военного вуза и представителями командования. Об этом пишет «Красная звезда».

«Главная цель сегодняшнего мероприятия — это как раз показать нашим будущим курсантам, и самое главное — их родителям, все, что у нас есть», — рассказал начальник учебно-методического отдела Военной академии Ракетных войск стратегического назначения полковник Андрей Мосиенко.