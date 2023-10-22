США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD и комплексы Patriot

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона , распространенном пресс-службой ведомства.

Остин отметил, что по итогам консультаций с президентом США Джо Байденом было принято решение "укрепить позиции Министерства обороны [США] в регионе". При этом он напомнил, что США ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения, а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения.