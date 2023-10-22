Спецоперация на Украине 22 октября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 октября 2023 года.
В Донецке «затрофеили» американскую ракету HIMARS
Российские войска взяли сбитую в Донецке ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая упала на землю почти без повреждений, в качестве трофея. Об этом пишет Газета.ru.
По информации агентства, снаряд упал на территории Буденновского района города.
Под Авдеевкой 7 российских штурмовиков выбили из окопа 31 бойца ВСУ
Семеро российских штурмовиков сразились с 31 солдатом Вооруженных сил Украины. Они ворвались в окоп противника в районе Авдеевского террикона и вынудили его отступить. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Штурмовая группа вела ближний стрелковый бой на дистанции 20-30 метров. Сперва украинские солдаты пытались отстреливаться, но вскоре стали отступать в дальний закуток траншеи, а после — сдали позицию.
Над Воронежской областью сбит украинский БПЛА
Украинский беспилотный летательный аппарат сбили над Воронежской областью. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Военное ведомство уточняет, что дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Сведений о жертвах или разрушениях нет.