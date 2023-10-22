Спецоперация на Украине 22 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 октября 2023 года.

В Донецке «затрофеили» американскую ракету HIMARS

Российские войска взяли сбитую в Донецке ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая упала на землю почти без повреждений, в качестве трофея. Об этом пишет Газета.ru.

По информации агентства, снаряд упал на территории Буденновского района города.

Под Авдеевкой 7 российских штурмовиков выбили из окопа 31 бойца ВСУ

Семеро российских штурмовиков сразились с 31 солдатом Вооруженных сил Украины. Они ворвались в окоп противника в районе Авдеевского террикона и вынудили его отступить. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Штурмовая группа вела ближний стрелковый бой на дистанции 20-30 метров. Сперва украинские солдаты пытались отстреливаться, но вскоре стали отступать в дальний закуток траншеи, а после — сдали позицию.

Над Воронежской областью сбит украинский БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат сбили над Воронежской областью. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Министерство обороны РФ.