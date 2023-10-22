Российские войска отразили четыре атаки ВСУ

Российские войска на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки ВСУ.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля и 152-мм гаубица Д-30.

Ранее ВС России провели рейд на правый берег Днепра.