Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки ВСУ.
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля и 152-мм гаубица Д-30.
Ранее ВС России провели рейд на правый берег Днепра.
Также ВС России сбили три самолёта и вертолёт ВСУ за прошедшие сутки.