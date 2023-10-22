В Минобороны Великобритании рассказали, чему научили украинских инженеров

Военнослужащие Корпуса королевских инженеров армии Великобритании провели двухнедельную программу обучения защите критической национальной инфраструктуры для специалистов из Украины, сообщило британское Минобороны. Отмечается, что просьба на обучение исходила от Киева.

По информации британских военных, в ходе инструктажа украинским гражданским инженерам продемонстрировали, как следует определять наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры. Также украинцев научили, где лучше размещать физические и воздушные барьеры для защиты объектов.

Американская газета Politico 13 октября сообщила, что украинские пилоты в ближайшие дни начнут учиться управлять истребителями F-16. Занятия организованы на авиационной базе в штате Аризона. По данным источников издания, прежде чем приступить к реальному управлению самолетами, украинцев обучат базовым навыкам пилотирования на симуляторах и в аудиториях.