Армия Израиля нарастит интенсивность ударов по сектору Газа

Армия Израиля заявила, что нарастит интенсивность ударов по сектору Газа
Израильские военные планируют нарастить интенсивность своих ударов по сектору Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Мы усилим наши атаки... с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак на сектор", - цитирует ТАСС выступление Хагари на вечернем брифинге.
Он призвал жителей севера сектора Газа спасать свои жизни и эвакуироваться на юг, куда поступает гуманитарная помощь.
"Мы хотим убедиться, что вода, лекарства и продукты поступают только в тот гуманитарный район, который мы назначили - к югу от реки Газа и города Газы", - добавил представитель армии.
Представитель ЦАХАЛ также назвал главные цели израильских военных: ликвидация командиров ХАМАС и "воздание ущерба тем, кто активно участвовал в террористической атаке седьмого октября" против Израиля. В связи с этим, по его словам, израильская армия готовится к наземной операции.
С момента очередного обострения палестино-израильского конфликта 7 октября в секторе Газа погибли 4385 жителей, в Израиле - не менее 1400 человек.