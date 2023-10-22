Армия Израиля нарастит интенсивность ударов по сектору Газа

Израильские военные планируют нарастить интенсивность своих ударов по сектору Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"Мы усилим наши атаки... с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак на сектор", - цитирует ТАСС выступление Хагари на вечернем брифинге.

Он призвал жителей севера сектора Газа спасать свои жизни и эвакуироваться на юг, куда поступает гуманитарная помощь.

"Мы хотим убедиться, что вода, лекарства и продукты поступают только в тот гуманитарный район, который мы назначили - к югу от реки Газа и города Газы", - добавил представитель армии.

Представитель ЦАХАЛ также назвал главные цели израильских военных: ликвидация командиров ХАМАС и "воздание ущерба тем, кто активно участвовал в террористической атаке седьмого октября" против Израиля. В связи с этим, по его словам, израильская армия готовится к наземной операции.