Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем . Об этом сообщает американское издание The Sun.

«Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток. Напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», — говорится в материале.

Ранее Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем. По словам главы МИД КНР Вана И, Китай близко сотрудничает со всеми сторонами конфликта, чтобы ускорить окончание войны, но историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается уже более полувека.