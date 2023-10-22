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The Sun: Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает американское издание The Sun.

Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток
© globallookpress.com

«Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток. Напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», — говорится в материале.

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Ранее Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем. По словам главы МИД КНР Вана И, Китай близко сотрудничает со всеми сторонами конфликта, чтобы ускорить окончание войны, но историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается уже более полувека.