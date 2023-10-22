Израильские истребители атаковали военную инфраструктуру «Хезболлы»

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по объектам шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. Эти действия последовали в ответ на обстрелы израильской территории, произошедшие 21 октября.

Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры «Хезболлах» и наблюдательному оборудованию в ответ на сегодняшние обстрелы израильской территории, — говорится в сообщении.

Военные также сообщили о перехвате запущенной в израильский беспилотник ракеты. После этого был нанесен удар по объекту близ границы, с которого произвели пуск.

Ранее ЦАХАЛ в течение нескольких часов вела обстрелы объектов «Хезболла» в ответ на ракеты и противотанковые снаряды, выпущенные по Израилю. Израильские военные ударили по установкам, расположенным вдоль границ страны.