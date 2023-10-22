Адмирал НАТО Роб Бауэр: в Арктике может разгореться конфликт из-за РФ и КНР

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что в Арктике может разгореться конфликт из-за дружеских отношений России и Китая. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg. По его словам, альянс обеспокоен судоходством КНР по российскому Северному морскому пути, а также возможностью того, что китайские коммерческие и научные интересы могут стать предшественником китайского военного присутствия в Арктике. "Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые", - отметил Бауэр. До этого Bloomberg называл следующую точку противостояния России и Запада. Арктический регион поменял статус из места, где вероятность конфликта довольно низка, до более опасного места. Ситуация, предполагающая сотрудничество, ухудшается из-за изменения климата, быстрого таяния льдов и борьбы за ресурсы.