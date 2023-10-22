Украинские власти подтвердили факт нанесения удара по терминалу «Новой почты» в Харькове. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Напомним, в пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности ВС России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.