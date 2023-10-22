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Терминал «Новой почты» в Харькове подвергся ракетному удару

Терминал «Новой почты» в Харькове подвергся ракетному удару, свидетельствует появившееся в соцсетях видео.

Украинские власти подтвердили факт нанесения удара по терминалу «Новой почты» в Харькове. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Логистические возможности «Новой почты» активно используются для обеспечения нужд Вооруженных силы Украины (ВСУ).

Напомним, в пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности ВС России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.