Названо число погибших при ударе ВВС Израиля по кафе в секторе Газа

В результате авиаудара израильских самолетов по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 10 человек, передает палестинское агентство WAFA.

Как уточнили источники, еще несколько человек пострадали. «По меньшей мере 10 граждан погибли и десятки получили ранения сегодня вечером в результате бомбардировки израильскими ВВС», — назвали число жертв журналисты.