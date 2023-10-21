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Франция собралась продать Армении средства ПВО

Париж и Ереван оформят договоренности о покупке французских вооружений, в том числе в сфере ПВО, сообщил в интервью газете Le Parisien министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, подписание документов состоится в воскресенье, 22 октября. Министр подчеркнул, что Армении «необходимо позволить защитить» гражданское население и обеспечить защиту границ.

Франция продаст Армении средства ПВО
© Rama/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons

Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба, — сказал Лекорню.

3 октября глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж одобрил предоставление военной техники Армении в планируемом межгосударственном договоре. Глава дипломатического ведомства также приветствовала решение армянского парламента о ратификации Римского статута МУС.

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Позднее Себастьян Лекорню уточнил, что Франция продаст Армении вооружение оборонительного характера. По его словам, это решение является частью стратегии Парижа по поддержке безопасности Еревана и укреплению его обороноспособности.