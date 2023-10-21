Франция продаст Армении средства ПВО

Париж и Ереван оформят договоренности о покупке французских вооружений, в том числе в сфере ПВО, сообщил в интервью газете Le Parisien министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, подписание документов состоится в воскресенье, 22 октября. Министр подчеркнул, что Армении «необходимо позволить защитить» гражданское население и обеспечить защиту границ.