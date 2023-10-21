В Крыму провели учения с применением реактивных бомбометов

Черноморский флот (ЧФ) России провел военные учения с применением реактивных бомбометов в Крыму. Об этом в субботу, 21 октября, в своем Севастополя Михаил Развожаев.

© Nadia Fsnk / Unsplash

«Ориентировочно до 19:00 в районе Северного и Южного молов — Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов», — указал он.

Глава региона подчеркнул, что в городе сохраняется спокойная ситуация.

18 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также она объявлялась в городе 12 и 14 октября.