В украинских дронах стали применять российские чипы

На Украине продолжается охота на дроны. Российские военные уничтожают в день от 15 до 25 беспилотников, украинские расчеты ПВО также активно сбивают устройства, запущенные операторами ВС РФ, пишет Telegram-канал Mash.

На фоне недостатка запчастей и ежедневной утраты БПЛА, украинцам приходится собирать свои дроны из любых материалов, которые попадают в их руки.

По данным канала, в российских беспилотниках «Герань» ГЛОНАСС-чип «Комета» расположен в одном из крыльев.

При взрыве устройства, оно не уничтожается полностью. В частности, крылья нередко просто отлетают и не повреждаются. Солдаты ВСУ собирают детали на месте взрывов и создают новые БПЛА.