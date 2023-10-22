Дипломаты проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи в Газе

Российские дипломаты проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели русскоязычной семьи в секторе Газа во время израильской бомбардировки. Об этом в воскресенье 22 октября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

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— По первой информации, речь идет о гражданах одной из стран СНГ, — говорится в сообщении.

Сама трагедия произошла в населенном пункте Дер Эль-Балях в центральном районе Газы. По сообщениям СМИ, погибла женщина с детьми, передает РИА Новости.

Посольство РФ в Израиле сообщило о 20 россиянах, погибших на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

21 октября в пресс-службе МВД Палестины сообщили, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат, который находится на территории сектора Газа. В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки погибли люди, но их точное количество не уточняется.