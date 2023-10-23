В Минобороны РФ заявили об отражении атак ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на купянском направлении до 195 военных и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сообщили там.