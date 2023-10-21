Названа зарплата участников СВО с учетом индексации

Зарплата участников СВО с учетом индексации составит от 210 тыс. рублей
Месячная зарплата участников специальной военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в России на 10,5% составит от 210 тыс. рублей и выше. Об этом сообщила газета "Красная звезда".
"Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5%, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тыс. рублей в месяц", - говорится в материале.