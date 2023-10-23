Российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

Подразделения Западной группировки ВС РФ на купянском направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск "Запад", используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки", - сказал Зыбинский.

"Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области", - сказал Зыбинский.