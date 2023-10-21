Украинский Су-24 сбили в районе Одессы

Истребительная авиация России сбила в районе Одессы самолет СУ-24 ВВС Украины. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале

Кроме того, отметили в ведомстве, расчеты ПВО уничтожили за сутки вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, два самолета МиГ-29 и еще один Су-24.

В ДНР, ЛНР и Запорожской области комплексы ПВО и антидроновые расчеты уничтожили 23 беспилотника различных типов.

В общей сложности, с февраля 2022 года было сбито 504 самолета, 253 вертолета, 8127 беспилотных летательных аппаратов, отметили в Минобороны.

Напомним, что с 4 июня 2023 года ВСУ ведут наступательные действия на ряде участков линии соприкосновения. В ходе боев украинские подразделения несут тяжелые потери, в сутки погибает от 300 до 600 военнослужащих.

По мнению экспертов, в ходе дальнейшего конфликта Украина может утратить большое количество крупных населенных пунктов. Аналитики не исключают раздел Украины между Румынией, Венгрией, Польшей и Россией.