Силы ПВО РФ за сутки перехватили четыре ракеты HARM

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 4 противорадиолокационные ракеты HARM, 2 противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", а также уничтожили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Золотаревка Луганской Народной Республики, а также Ульяновка Запорожской области.