В Ростовской области сработали системы ПВО

В небе над Ростовской областью сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

«Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу», — написал Голубев, не раскрыв подробности.

19 октября Голубев также сообщал об уничтожении воздушной цели в регионе. По его словам, система ПВО сработала в 10:10 по московскому времени.