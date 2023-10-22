Украинский военный рассказал о дезертирстве в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) были случаи дезертирства. Подробнее о них рассказал украинский пленный Александр Лыска, передает РИА Новости.

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По словам военного, за время его службы были случаи, когда сослуживцы просились поехать на какое-то время домой, но так и не возвращались. Например, однажды один военный отпросился у руководства поехать на похороны своей бабушки. Его отпустили, но в расположение он так и не вернулся.

Лыска признался, что тоже не хотел идти служить, однако попал под мобилизацию. Его взяли в плен российские военные на запорожском направлении. «Кормят, не издеваются, не бьют», — раскрыл он условия содержания в плену.