На Украине заявили о новой тактике российских войск
Россия в ночь на субботу, 21 октября, впервые применила новую сложную тактику воздушных атак, рассказала секретарь пресс-службы группировки «Юг» Наталия Гуменюк. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.
Гуменюк пояснила, что российские войска одновременно запустили крылатые ракеты и авиабомбы. Кроме того, добавила она, были применены ударные беспилотники различных типов.
По ее мнению, мощный комбинированный удар был на направлен на то, чтобы продавить противовоздушную оборону ВСУ и нанести максимальный урон противнику.
Ранее Гуменюк сообщала о возросшей эффективности применения беспилотников, в том числе, «Ланцетов», со стороны ВС РФ.
Напомним, что западные эксперты в 2021 году рассуждали о слабости российской армии. В 2022 году они также позволяли себе резкие оценки.
В 2023 году, после провала летней кампании ВСУ, аналитики начали допускать возможность поражения Украины в ходе противостояния с Россией. Часть из них спрогнозировала, что Киев, в случае продолжения военных действий, утратит Одессу, Харьков и другие ключевые города.
Неудачи ВСУ военные эксперты объяснили рядом факторов. В частности, минными полями, широким использованием российскими военными противотанковых средств, вертолетов, а также тем, что разработанные в западных военных институтах тактические приемы оказались неактуальными в ходе конфликта.