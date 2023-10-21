На Украине заявили о новой тактике российских войск

Россия в ночь на субботу, 21 октября, впервые применила новую сложную тактику воздушных атак, рассказала секретарь пресс-службы группировки «Юг» Наталия Гуменюк. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

Гуменюк пояснила, что российские войска одновременно запустили крылатые ракеты и авиабомбы. Кроме того, добавила она, были применены ударные беспилотники различных типов.

По ее мнению, мощный комбинированный удар был на направлен на то, чтобы продавить противовоздушную оборону ВСУ и нанести максимальный урон противнику.

Ранее Гуменюк сообщала о возросшей эффективности применения беспилотников, в том числе, «Ланцетов», со стороны ВС РФ.

Напомним, что западные эксперты в 2021 году рассуждали о слабости российской армии. В 2022 году они также позволяли себе резкие оценки.

В 2023 году, после провала летней кампании ВСУ, аналитики начали допускать возможность поражения Украины в ходе противостояния с Россией. Часть из них спрогнозировала, что Киев, в случае продолжения военных действий, утратит Одессу, Харьков и другие ключевые города.