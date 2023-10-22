Израильского солдата засняли на видео во время гневной критики Нетаньяху

В Сети распространяется видео, на котором солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ругает премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время его посещения военной базы. Боец обвиняет политика в разрушении страны. По его словам, премьер принимает решения, из-за которых гибнут его друзья.

Слушай! Все мои друзья были убиты! Ты разрушил страну, — кричит солдат.

На видео также видно, как другой военнослужащий прогоняет его с базы, напоминая, что он носит форму ЦАХАЛ. Он просит его перестать вести себя подобным образом, потому что «это неправильно». Солдат при это отказывается уходить, заявляя, что это и его база тоже.

Ранее действия Израиля раскритиковала конгрессвумен Ильхан Омар. Во время обращения к народу она заявила, что Иерусалим предпринимает бесчеловечные меры и не заботится о людях. По ее словам, единственный вопрос, который необходимо задать, будет ли Израиль гордиться своими действиями по завершении конфликта.