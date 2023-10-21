Пленный боец ВСУ раскрыл подробности обучения инструкторами из США

Украинский военнослужащий Александр Лыска, попавший в плен ВС РФ на Запорожском направлении, заявил, что не увидел ничего особенного в обучении, которое прошел у американских инструкторов. Об этом солдат рассказал РИА Новости.
По его словам, украинцам не называли фамилий, званий и должностей американцев.
Иностранные инструкторы в ограниченном количестве присутствуют и на территории самой Украины. Как стало известно, на днях некоторые из них стали покидать страну из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что на Украине было много израильских бойцов, которые были инструкторами или состояли в отрядах специального назначения. Теперь же, по словам Алаудинова, они возвращаются на родину.
Газета.Ru: главные новости