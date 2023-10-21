На Западе рассказали о неудачных тактиках ВСУ

Российские военные без особых усилий выбивают западную бронетехнику и вынуждают украинские войска переходить на иную, но не совсем выгодную тактику. Об этом пишет Modern Diplomacy.

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По данным портала, техника США плохо проявила себя на Украине, европейские бронетранспортеры и другие виды техники оказались хорошими целями для российской артиллерии, истребителей с противотанковыми ракетами, дронов "Ланцет" и мин.

В материале говорится, что в качестве альтернативы применению слабой западной техники Вооруженные силы Украины начали применять тактику пехотных атак без поддержки боевых машин. Так, украинские военные переходят на передовую и на рассвете начинают наступление, зачастую используя гражданские автомобили. Однако и это стало неудачным решением, отметили авторы статьи. В MD указали, что Украина заплатила достаточно высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию "мясных штурмов".