Российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на донецком направлении под Клещеевкой и Курдюмовкой, потери противника составили до 155 военных. Об этом сообщил Вадим Астафьев.

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Огневое поражение было нанесено по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки при поддержки артиллерии и авиации.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли три миномета 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

Ранее группировка российских войск «Юг» уничтожила до 50 украинских военнослужащих на донецком направлении и танк.