В армии России могут создать подразделения с ударными мини-БПЛА

В Вооруженных силах Российской Федерации могут создать отдельные подразделения с ударными мини-БПЛА, передает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

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"Сегодня обсуждается вопрос создания для подобных ударных мини-дронов отдельных подразделений или приданных подразделений, что позволит стандартизировать применение данного вида вооружения, увеличит широту его распространения в войсках и повысит его эффективность", — сказал источник.

По его словам, в частности, предусматривается унификация тактики использования таких мини-дронов и унификация обучения их операторов. Источник указал, ударные мини-БПЛА — в основном гражданские квадрокоптеры, которые приспособлены для сброса гранат на противника или для доставки кумулятивных гранат к его бронетехнике. Такие дроны, как отметил он, стали одним из новейших направлений боевой работы для военных в зоне специальной военной операции (СВО).

Бойцы ВС РФ и Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют такие дроны десятками и сотнями на линии боевого соприкосновения. Как заявил источник, сейчас подобные беспилотники являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения переднего края. Они прежде всего применяются для уничтожения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения его бронетехники, продолжил источник.

"При этом процесс применения подобных квардрокоптеров, как правило, носит стихийный характер по инициативе отдельных военнослужащих и их командиров. Соответственно, тактика и плотность использования таких дронов может сильно разниться от подразделения к подразделению", — добавил источник.