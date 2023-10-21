Армия Израиля объявила о наборе добровольцев-ортодоксов

"Вот уже вторую субботу большое количество людей, наших командиров, офицеров и солдат готовятся, все понимают ответственность этого момента. За последние две недели мы видим огромное количество наших резервистов, людей, которые случайным образом оказались на месте, были за границей и вернулись домой в Израиль, чтобы пойти на резервную службу. Люди отменяли свои свадьбы, поехали на юг, чтобы воевать. Это война всего израильского общества, эта война продлится еще долгие недели, нас ожидают сложные вызовы, сложные времена, и мы призываем к стойкости, терпению и мужеству весь наш народ", - сказал Хагари.