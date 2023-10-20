Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в Эрбиле

Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двух беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).

Ранее представитель командования США в Ираке сообщил новостному порталу Shafaq News о нападении БПЛА в ночь с четверга на пятницу на американскую базу в районе международного аэропорта Багдада. По его информации, иракским средствам ПВО удалось сбить один из беспилотников, другой упал за территорией базы.

Представитель не уточнил, имеются ли потери в рядах военнослужащих, и не привел данных о материальном уроне.