США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию

Власти США и Евросоюза требуют от Израиля отложить наземную операцию в секторе Газа, пока они ведут переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщает Bloomberg .

«США и Европа оказывают давление на Израиль, требуя отложить наземное вторжение в Газу, чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС, проводимых через Катар, с целью освобождения заложников, удерживаемых движением», — сообщили источники агентству.

Собеседники Bloomberg назвали переговоры «деликатными» и допустили их провал. При этом, по их словам, есть «признаки, что ХАМАС может согласиться отпустить какую-то часть заложников» без каких-либо условий в адрес Израиля.