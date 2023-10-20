Сальдо сообщил о крупном ракетном нападении ВСУ на Крым и Приазовье

ВСУ совершили крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, всего украинская армия выпустила не менее 10-15 ракет, в том числе, переделанных зенитных С-200.

Он отметил, что только над территорией Херсонской области средства ПВО сбили пять из них: три ракеты - в Каховском и две - в Геническом округе.