Сальдо сообщил о крупном ракетном нападении ВСУ на Крым и Приазовье
ВСУ совершили крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, всего украинская армия выпустила не менее 10-15 ракет, в том числе, переделанных зенитных С-200.
Он отметил, что только над территорией Херсонской области средства ПВО сбили пять из них: три ракеты - в Каховском и две - в Геническом округе.
Чуть ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что средства ПВО сбили ракету ВСУ в море у крымского побережья.