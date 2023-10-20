ФРГ поставила Киеву три ЗСУ Gepard и бронемашины

ФРГ поставила Киеву три зенитных самоходных (ЗСУ) Gepard и бронемашины, обещает Bild.

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Германия с начала октября поставила на Украину три ЗСУ Gepard, бронированные авто и 40 разведывательных беспилотных летательных аппарата, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.

При этом немецкое правительство пока не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus в зону конфликта на Украине. Об этом заявил посол Берлина в Киеве Мартин Егер.

Как сказал посол, немецкая сторона уже оповестила власти Украины о решении повременить с поставками ракет. Посол подчеркнул, что Берлин предоставил Киеву подробную информацию по данному вопросу.

В то же время Егер указал на подготовку правительства ФРГ к предоставлению Украине нового пакета помощи. Ожидается, что в этот раз немецкие власти выделят на нужды Киева €1 млрд.