В Совфеде оценили возможность ЕС закрыть для России Балтийское море

России никто не может закрыть Балтийское море, заявил NEWS.ru председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, все разговоры об этом являются не более чем «причудами не очень умных людей».

Опять разглагольствования. Я лично сомневаюсь, что России кто-то может закрыть Балтийское море. Это причуды не очень умных людей, — сказал он.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Пока же, по его словам, таких дискуссий не ведется, так как для выводов необходимо дождаться результатов расследования.

Расположенный между Финляндией и Эстонией подводный газопровод Balticconnector, перекрыли из-за возможной утечки. Оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.