Зеленский побывал в Николаеве

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что приехал в Николаев, где посетил военный госпиталь.

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В госпитале он пообщался с ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Как уточняет «РБК-Украина», в Николаеве Зеленский также провел совещание, посвященное безопасности, а также газо- и водоснабжению региона. Кроме того, он обсудил ситуацию с вывозом украинского зерна.